Кабмін призначив нового керівника Держгеокадастру
Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка головою Держгеокадастру.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.
Лещенко з жовтня 2019 року працював позаштатним уповноваженим президента Зеленського із земельних питань.
Нагадуємо:
25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.
Звільнений голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним рішенням.
ЗМІ повідомляли, що Кабмін розглядає дві кандидатури на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча та Романа Лешенка.
27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua