Кабмін призначив нового керівника Держгеокадастру

Роман Лещенко із президентом

Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка головою Держгеокадастру.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.

Лещенко з жовтня 2019 року працював позаштатним уповноваженим президента Зеленського із земельних питань.

Нагадуємо:

25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.

Звільнений голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним рішенням.

ЗМІ повідомляли, що Кабмін розглядає дві кандидатури на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча та Романа Лешенка.

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

Економічна правда