Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін призначив нового керівника Держгеокадастру

Середа, 10 червня 2020, 13:59
 
Роман Лещенко із президентом 

Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка головою Держгеокадастру.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 червня.

Лещенко з жовтня 2019 року працював позаштатним уповноваженим президента Зеленського із земельних питань.

Нагадуємо:

25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.

Звільнений голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним рішенням.

ЗМІ повідомляли, що Кабмін розглядає дві кандидатури на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча та Романа Лешенка.

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін виділив 2,7 мільярда на доплати структурам МВС 10 червня 2020, 13:45
Шмигаль: В угоді з МВФ нема жодних вимог до зміни пенсійного віку 10 червня 2020, 11:52
МВФ затвердив програму для України: 5 мільярдів доларів на півтора року 10 червня 2020, 00:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!