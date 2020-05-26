На голову Держгеокадастру розглядають двох кандидатів – ЗМІ
Кабінет міністрів розглядає дві кандидатури на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Про це повідомляє Agroportal.ua з посиланням на джерела в уряді.
Йдеться про колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча і уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенко.
Читайте також: Коли ти очолив розсадник корупції: голова Держгеокадастру про неіснуючу державну землю та дилему хабарників
Нагадуємо:
25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.
27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.
У січні Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.
Як повідомляли раніше джерела ЕП, на посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua