На голову Держгеокадастру розглядають двох кандидатів – ЗМІ

Один із можливих кандидатів Роман Лещенко

Кабінет міністрів розглядає дві кандидатури на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомляє Agroportal.ua з посиланням на джерела в уряді.

Йдеться про колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча і уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенко.

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Нагадуємо:

25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.

27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.

У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.

У січні Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

Як повідомляли раніше джерела ЕП, на посаду керівника Держгеокадастру може бути призначений Олег Миколайович Кулініч, який очолював Державний комітет України з земельних ресурсів у 2008-2009 рр.