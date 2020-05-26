Ексголова Держгеокадастру: Про звільнення дізнався з інтернету, це політичне рішення
Звільнений напередодні голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним рішенням.
Про це він повідомив у коментарі ЕП.
"Якщо відверто, я дізнався про це з інтернету, вчора ввечері. Зі мною ніхто не мав розмови.
..Передумов не було, це суто політичне рішення. Відповідно до статті за якою мене звільнили 87ч1. - це не звільнення фактично, а виведення поза штат із запропонуванням аналогічної посади протягом 4 місяців.
Сказати, щоб якісь там претензії були до роботи - жодних не було. Суто політичне рішення - це нормально", - повідомляє ексголова відомства.
Також Башлик прокоментував повідомлення ЗМІ, щодо можливих кандидатів на посаду нового голови Держгеокадастру: колишнього голову Держкомзему Олега Кулініча і уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенко.
"Я теж це чув, не тільки із ЗМІ, але й з інших джерел. Але жодних розмов я з ними не мав, не знаю, які там плани", - резюмує ексголова відомства.
Башлик зазначає, що наразі виведений поза штат і буде виконувати обов’язки, за дорученнями нового керівника Держгеокадастру.
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Нагадуємо:
25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.
27 листопада Кабінет міністрів призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика і доручив йому провести перевірку у відомстві протягом місяця.
У грудні керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.
У лютому Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.
В'ячеслав Ноздрін, ЕП
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