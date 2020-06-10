Марченко сподівається перевиконати держбюджет і зменшити його дефіцит

Президент Володимир Зеленський, члени Кабінету міністрів, представники комітетів Верховної Ради і керівництво правоохоронних органів обговорили питання виконання державного бюджету на 2020 рік в умовах економічної кризи.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський зазначив, що в кінці 2019 року уряд зіткнувся з такими системними ризиками виконання держбюджету, як неконтрольоване зміцнення національної валюти, зменшення обсягів і вартості закупівлі енергетичних товарів, а також адміністративна реформа фіскальних органів.

У той же час з початку 2020 року ситуація погіршилася: надходження податків і митних зборів не відповідали запланованим обсягам на 1 млрд грн. Додатковим тягарем стали наслідки від впровадження масштабного карантину.

"Забезпечити безумовне надходження дохідної частини державного бюджету - саме таке завдання поставлене мною новій команді Міністерства фінансів. Міністр отримав мандат на кадрові та організаційні рішення", - заявив президент на зустрічі.

У свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко зазначив: незважаючи на негативні тенденції в економіці в зв'язку з поширенням коронавірусу і карантином в усьому світі, за травень 2020 року Україна досягла 100% виконання розпису.

У той же час витрати державного бюджету за січень-травень виросли в порівнянні з січнем-травнем 2019 року на 17 млрд грн і становили 437,7 млрд грн.

"Завдання, передбачені державним бюджетом, будуть виконані. Більш того, ставиться завдання перевиконання бюджету, щоб ми мали можливість використовувати цей ресурс на нагальні проблеми держави, додаткові витрати. Крім того, ми припускаємо можливість зменшення дефіциту державного бюджету", - підкреслив Марченко.

Нагадуємо:

У травні 2020 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 73,38 мільярда гривень, що на 29,6% менше, ніж в травні 2019 року (104,16 мільярда).

За словами ексголови ДМС Максима Нефьодова, у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень.

Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

Економічна правда