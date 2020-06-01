Гривня зміцнюється другий день поспіль

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 червня на рівні 26,82.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 1 червня - 29,93 гривні).

Нагадуємо:

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Економічна правда