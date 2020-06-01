Гривня зміцнюється другий день поспіль
Понеділок, 1 червня 2020, 19:15
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 червня на рівні 26,82.
Про це йдеться у даних НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 1 червня - 29,93 гривні).
Нагадуємо:
1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.
1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.
Економічна правда
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