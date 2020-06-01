Курс валют на 1 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 1 червня 2020, 11:15
1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82 - 26,84 гривні;
Євро – 29,90 - 29,92 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 - 26,96 гривні. Євро купують по 29,39 гривні, продають по 29,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,78 - 26,84 гривні, євро - 29,43 - 29,61 гривні.
Економічна правда
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