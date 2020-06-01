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Гривня зміцнилась на закритті міжбанку

Понеділок, 1 червня 2020, 17:14
 

1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,78 - 26,80 гривні;

Євро – 29,79 - 29,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,70 – 26,92 гривні. Євро купують по 29,41 гривні, продають по 29,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,74 - 26,82 гривні, євро - 29,45 - 29,55 гривні.

Нагадуємо:

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 26,87 гривні за долар.

Економічна правда

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