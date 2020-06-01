Відокремлення Мінекології триватиме близько місяця - заступник міністра

Відокремлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від Мінекоенерго триватиме близько місяця.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький за результатами наради з заступником Міністра енергетики та захисту довкілля Романом Абрамовським та відповідальних представників структурних підрозділів та профільних асоціацій.

"..Створення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України в контексті роботи агрохімічного сектору. Було озвучено, що процедура розділення міністерства має зайняти біля місяця", - пише Висоцький.

Нагадуємо:

27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Як повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, на нову посаду міністра екології розглядають двох кандидатів - заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського та голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Економічна правда