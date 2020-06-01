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На нову посаду міністра екології розглядають 2 кандидатів – екснардеп

Понеділок, 1 червня 2020, 16:17
 
Роман Абрамовський

На нову посаду міністра екології розглядають двох кандидатів - заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського та голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Про це у Telegram повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Роман Абрамовський - колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лютий-вересень 2015 року).

Він раніше обіймав посади генерального директора ПрАТ "Укрстальконструкція" (Київ), першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

Заступником голови Мінекоенерго його призначили у жовтні 2019 року.

"У 2013-2014 роках був штатним помічником народного депутата Олександра Бобкова (мажоритарник, Партія регіонів, екс-директор Горлівського коксохіму)", - повідомив Лещенко.

Ще один кандидат, за даними Лещенка, - голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, на цю посаду його призначив президент у липні 2019 року.

Гусєв - колишній заступник міністра оборони (із березня 2015 по січень 2016 року), з січня 2017 року відповідав за зв'язки з органами влади в "Приватбанку".

Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Однак 13 червня 2019 року він повідомив про рішення не брати участі у парламентських виборах, але заявив, що залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

Нагадаємо:

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Економічна правда

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