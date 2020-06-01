За тиждень кількість зареєстрованих безробітних збільшилась на 16 тисяч 

Кількість безробітних за минулий тиждень зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,267 тис. осіб, що майже на 69% більше порівняно з показником на 1 червня 2019 року.

Про це повідомила Державна служба зайнятості агентству "Інтерфакс-Україна".

Також повідомляється, що 424,9 тис. українців отримують допомогу з безробіття.

Загалом від початку карантину (з 12 березня) служба зареєструвала 249,028 тис. безробітних, що майже на 80% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

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Нагадуємо:

Програма "Велике будівництво", має створити близько 170 тисяч робочих місць у дорожній сфері та 150 тисяч у супутних.

Наразі центри зайнятості покривають лише 10% вакансій від потреб 500 тисяч офіційно безробітних.