Samsung планує випустити власну дебітову карту
Субота, 9 травня 2020, 15:25
Samsung активно працює над підготовкою та випуском нової пластикової карти Samsung Pay.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Samsung запустить карту, яка буде підтримуватися рахунком управління грошовими коштами, у партнерстві з власною фінансовою компанією SoFi.
У компанії також розробляють мобільну платформу управління грошима.
Нагадуємо:
ЗМІ повідомляють, що Google працює над власною банківською карткою, інтегрованою в платіжний сервіс Google Pay.
Компанія Apple 6 серпня почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs.
Економічна правда
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