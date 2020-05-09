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Samsung планує випустити власну дебітову карту

Субота, 9 травня 2020, 15:25
 

Samsung активно працює над підготовкою та випуском нової пластикової карти Samsung Pay.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Samsung запустить карту, яка буде підтримуватися рахунком управління грошовими коштами, у партнерстві з власною фінансовою компанією SoFi.

У компанії також розробляють мобільну платформу управління грошима. 

Нагадуємо:

ЗМІ повідомляють, що Google працює над власною банківською карткою, інтегрованою в платіжний сервіс Google Pay.

Компанія Apple 6 серпня почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs.

Економічна правда

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