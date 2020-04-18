Google створить свою банківську картку - ЗМІ
ЗМІ повідомляють, що Google працює над власною банківською карткою, інтегрованою в платіжний сервіс Google Pay.
Про це передає видання TechCrunch з посиланням на джерела.
Карта Google, згідно зі скриншотами і зображеннями для внутрішнього користування, буде випущена спільно з банками Citi та Stanford Federal Credit Union. Фізична і віртуальна картки будуть мати свої реквізити.
Користувачі у разі втрати фізичної картки зможуть заблокувати її і користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної картки, якщо старий потрапив до шахраїв.
В Google не спростували інформацію про розробку та зазначили, що "вивчають можливості співпраці з банками США", в тому числі зі своїми "головними партнерами - Citi та Stanford Federal Credit Union".
Компанія таким чином має намір конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card, стверджує один з джерел видання.
Нагадуємо:
Компанія Apple 6 серпня почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs.
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