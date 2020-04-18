Google створить свою банківську картку - ЗМІ

Джерело: TechCrunch

ЗМІ повідомляють, що Google працює над власною банківською карткою, інтегрованою в платіжний сервіс Google Pay.

Про це передає видання TechCrunch з посиланням на джерела.

Карта Google, згідно зі скриншотами і зображеннями для внутрішнього користування, буде випущена спільно з банками Citi та Stanford Federal Credit Union. Фізична і віртуальна картки будуть мати свої реквізити.

Джерело: TechCrunch

Користувачі у разі втрати фізичної картки зможуть заблокувати її і користуватися віртуальною, аналогічно вони зможуть згенерувати новий номер віртуальної картки, якщо старий потрапив до шахраїв.

В Google не спростували інформацію про розробку та зазначили, що "вивчають можливості співпраці з банками США", в тому числі зі своїми "головними партнерами - Citi та Stanford Federal Credit Union".

Компанія таким чином має намір конкурувати з Apple та її кредитною карткою Apple Card, стверджує один з джерел видання.

Джерело: TechCrunch

Нагадуємо:

Компанія Apple 6 серпня почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs.