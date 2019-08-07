Apple почав випускати віртуальні кредитні карти Apple Card

Компанія Apple у вівторок, 6 серпня, почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у вівторок компанія почала розсилати запрошення отримати карту обмеженій кількості власників iPhone, які проявили інтерес до нового продукту Apple.



Отримати Apple Card можна за допомогою смартфона. Для цього потрібно зареєструватися в додатку Apple Wallet і додати карту. Через кілька хвилин нею можна буде користуватися всюди, де працює сервіс Apple Pay.

Крім віртуальної, можна отримати і титанову карту. На ній не буде видно номер карти. Він буде зберігатися на захищеному чипі всередині iPhone, який генерує віртуальні номери для онлайн-покупок або покупок через смартфон, для яких потрібен номер.

Уся інформація про відстеження витрат та інша інформація зберігається безпосередньо на пристрої, а не на серверах Apple.

Компанія також обіцяє, що "Goldman Sachs ніколи не буде продавати ваші дані третім сторонам для маркетингу і реклами".

Окрім того, із власників Apple Card ніколи не будуть стягувати ніякі збори, знижувати процентні ставки або нараховувати пеню за прострочені платежі.

У додатку можна групувати витрати за категоріями - "їжа і напої" або "покупки". Для цього Apple буде використовувати машинне навчання і Apple Maps.

Нагадаємо:

Apple прзентувала вртуальну кредитну картку Apple Card у березні.

Замість програм винагород, заснованих на балах, Apple Card пропонує систему кешбек. Вона називається Daily Cash (щоденне нарахування) і буде залежати від способу оплати. При оплаті через Apple Pay на рахунок буде повертатися 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% від вартості товару.

Економічна правда