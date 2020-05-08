Мінфін: Без голосування за "антиколомойський" закон переговори з МВФ неможливі

Подальші переговори з Міжнародним валютним фондом щодо програми співпраці неможливі без голосування у другому читанні за "антиколомойський" законопроєкт.

Про це під час засідання фінансового комітету ВР заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми отримали повідомлення, що без голосування за цей законопроект, подальші переговори з МВФ неможливі", - підкреслив він.

Він уточнив, що Україна обговорює з МВФ програму фінансування stand-by на 1,5 роки. Сума фінансування - 5 млрд доларів протягом 2020-2021 року.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки та рекомендуватиме парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. У Мінфіні заявили, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми, а обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

Останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойского" законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив намір МВФ виділити Україні 8 млрд доларів, якщо буде прийнятий так званий "антиколомойскій" закон.

Мінфін сподівається залучити в бюджет не менше 3,5 млрд доларів від МВФ в 2020 році, повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда