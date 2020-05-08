"Укрзалізниця" обмежила зарплату правлінню до 47 тисяч гривень

"Укрзалізниця", згідно закону про обмеження оплати праці членів правління, знизила їх зарплату до 47 230 гривень на період карантину.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління УЗ Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

"Укрзалізниця виконує Закон про обмеження оплати праці членів правління. Рішення реалізоване. Члени правління отримуватимуть 47 230 грн. на період карантину.

Більше того, зарплати всіх топ-менеджерів центрального апарату Укрзалізниці у добровільному порядку знижені на 25%", - пише Юрик.

Нагадуємо:

Працівникам "Укрзалізниці", у яких буде діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога у розмірі 6-10 тисяч гривень.

Група депутатів зареєструвала проєкт постанови, яким хочуть утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, що буде розслідувати можливі правопорушення керівників "Укрзалізниці" з початку 2017-го року.

Економічна правда