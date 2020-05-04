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УЗ обіцяє співробітникам 6-10 тисяч допомоги у разі виявлення COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 16:00
 

Працівникам "Укрзалізниці", у яких буде діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога у розмірі 6-10 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що допомога у розмірі до 10 тисяч гривень надаватиметься у разі важкого перебігу захворювання, до 6 тисяч гривень - якщо хвороба протікала без ускладнень.

"Важливо, аби кожен залізничник, який продовжує виконувати свої обов’язки в умовах епідемії, відчував підтримку з боку компанії. Ми робимо все, аби захистити своїх працівників від інфікування на робочому місці та забезпечити їм належні умови праці.

Однак поки епідемічна ситуація в країні не стабілізується, залізничники мають знати, що у разі інфікування цією хворобою, їх підтримають і допоможуть", - заявив в.о.голови правління УЗ Іван Юрик.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" здійснила закупівлі понад 1,6 млн медичних масок, 24 апаратів ШВЛ, захисного одягу, дезінфекційних засобів тощо. Також Укрзалізниця отримала 10 тисяч експрес-тестів на COVID-19 та передала їх до відомчих лікарень.

Економічна правда

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Укрзалізниця карантин коронавірус

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