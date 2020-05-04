УЗ обіцяє співробітникам 6-10 тисяч допомоги у разі виявлення COVID-19

Працівникам "Укрзалізниці", у яких буде діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога у розмірі 6-10 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що допомога у розмірі до 10 тисяч гривень надаватиметься у разі важкого перебігу захворювання, до 6 тисяч гривень - якщо хвороба протікала без ускладнень.