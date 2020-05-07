Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
Четвер, 7 травня 2020, 18:20
7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,80 - 26,82 гривні;
Євро – 28,90 - 28,92 гривні;
Нагадуємо:
7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.
Економічна правда
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