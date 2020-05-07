Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Четвер, 7 травня 2020, 18:20
 

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,80 - 26,82 гривні;

Євро – 28,90 - 28,92 гривні;

Нагадуємо:

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 7 травня на рівні 26,93 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 7 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 7 травня 2020, 11:05
Гривня зміцнилась до долара та євро на міжбанку 6 травня 2020, 17:22
Курс гривні не змінився, НБУ на міжбанк не виходив 6 травня 2020, 09:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!