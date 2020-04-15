Малюська: Шанси Суркісів отримати 7 мільярдів від Приватбанку за 3 роки не змінились

Новина про "зраду" грунтується на хибному уявленні про причинно-наслідкові зв'язки та юридичні факти", - запевнив міністр.

За його словами, 9 лютого 2017 року суд зобов'язав Приватбанк обслуговувати депозити певних іноземних компаній без жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

"20 лютого 2020 року той самий суд "роз'яснив" свою попередню ухвалу, фактично просто повторивши її зміст. Суть та сама - Приватбанк має обслуговувати депозити без жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін", - пояснив Малюська.

"Що змінилося за три роки? Практично нічого. Ну точно нічого істотного. Де зрада? Де 7 ярдів?", - написав він.

У коментарях до свого посту у відповідь на питання, чи отримають зараз Суркіси 7 млрд грн, міністр відповів:

"Залежить від Приватбанку. Суть - їх шанси на 7 млрд за три роки не змінились".

Нагадаємо:

Київський апеляційний суд 15 квітня відхилив апеляційну скаргу та залишив у силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Економічна правда