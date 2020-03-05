Міжнародні резерви за місяць зросли на третину мільярда — Нацбанк

Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, становили 26,623 мільярда доларів США (в еквіваленті), у лютому вони зросли на 1,3% (або на 0,3 мільярда доларів).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Повідомляється, що збільшення резервів у лютому зумовлене, насамперед, збереженням сприятливої ситуації на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

- по-перше, операції Національного банку на міжбанківському ринку.

В НБУ наголошують, що у лютому чиста пропозиція валюти збільшилася завдяки достатнім надходжень від експорту та одночасного зменшення попиту на валюту з боку імпортерів.

Зменшення попиту імпортерів сталось через нижчі ціни та потребу в енергоносіях на тлі теплої зими, а також через поширення світом коронавірусу, яке ускладнило світову торгівлю і стримувало міжнародний туризм.

Повідомляється, що обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили обсяги продажу на 689 млн дол

"Національний банк поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом купив 734,0 млн дол. . Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк також провів валютну інтервенцію з продажу валюти на 45,0 млн. дол", - йдеться у повідомленні.

- по-друге, управління державним боргом.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 768,8 млн дол. (в еквіваленті).

З них 417,2 млн дол. сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, 213,6 млн дол. – за зобов’язаннями уряду та Національного банку на користь МВФ, 33,7 млн дол. – за єврооблігаціями (ОЗДП).

Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями повідомляє НБУ. Водночас упродовж місяця уряд залучив 202,3 млн дол. за рахунок розміщення валютних ОВДП;

- по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

У минулому місяці їх вартість збільшилася на 207,2 млн дол. (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,0 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - резюмує нацрегулятор.

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Нагадуємо:

Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн доларів США в еквіваленті - у січні вони зросли на 3,9%, сягнувши найвищого рівня з листопада 2012 року.