Ціни на нафту еталонних марок знижуються в середу після попереднього зростання у ході торгів, тиск на котирування створюють побоювання надлишкової пропозиції.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:46 по Києву становить $ 29,9 за барель, що на $ 1,07 (3,45%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизився в ціні на $ 0,84 (3,42%) - до $ 23,72 за барель.

Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 1 травня, збільшилися на 4,59 млн барелів, повідомило Міненерго країни.

Резерви бензину в Штатах за тиждень знизилися на 3,16 млн барелів, дистилятів - виросли на 9,52 млн барелів.

Аналітики S&P Global Platts чекали збільшення запасів нафти на 7,1 млн барелів, дистилятів - на 3,5 млн барелів.

Вони також прогнозували зниження запасів бензину на 400 тис. барелів.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), опублікованими у вівторок, запаси нафти в США на тижні, що завершився 1 травня, виросли на 8,4 млн барелів.

Запаси бензину знизилися на 2,2 млн барелів, дистилятів - виросли на 6,1 млн барелів.

Ціни на нафту спочатку росли в середу, при цьому, як зазначає Trading Economics, ціна на WTI в ході торгів досягала $ 25,7 за барель, Brent - $ 31,7, що є максимумом для обох контрактів за останні три тижні.

Оптимізму інвесторів сприяли новини про скасування в ряді країн обмежувальних заходів, введених через спалах коронавируса.

Нагадуємо:

Зранку 6-го травня котирування нафти продовжували зростати на тлі набуття чинності угоди ОПЕК + щодо скорочення видобутку сировини та поступового виходу країн з карантину.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

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