Ціна на нафту Brent знову перетнула позначку в 30 доларів
Котирування нафти продовжують рости на тлі набуття чинності угоди ОПЕК + щодо скорочення видобутку сировини та поступового виходу країн з карантину.
Про це свідчать дані торгів.
Станом на 8:37 за Києвом липневі ф'ючерси на Brent торгувались по 31,01 дол за барель, червневі контракти WTI - по 24,65 дол.
Нагадаємо:
Ціни на нафту підсилили підйом на торгах у вівторок, вартість Brent піднялася вище 30 доларів за барель вперше з 15 квітня, WTI дорожчає п'яту сесію поспіль.
Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).
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