Вже відкрилась більша половина продовольчих ринків - Мінекономіки
За даними Міністерства економіки, станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина продовольчих ринків (469 ринків з 872).
Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час зустрічі з підприємцями, які представляють мікро- і малий бізнес.
Також Петрашко заявив, що Центри зайнятості у регіонах отримали вже 3763 заявок від підприємців, що призупинили чи скоротили діяльність, і які хочуть отримати кошти на виплати зарплат працівникам.
За його словами, наразі проходять обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме збільшення кола тих, хто потребує таку підтримку і зможе її отримати.
Нагадуємо:
З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.
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Економічна правда
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