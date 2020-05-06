Вже відкрилась більша половина продовольчих ринків - Мінекономіки

За даними Міністерства економіки, станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина продовольчих ринків (469 ринків з 872).

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час зустрічі з підприємцями, які представляють мікро- і малий бізнес.

Також Петрашко заявив, що Центри зайнятості у регіонах отримали вже 3763 заявок від підприємців, що призупинили чи скоротили діяльність, і які хочуть отримати кошти на виплати зарплат працівникам.

За його словами, наразі проходять обговорення щодо вдосконалення цієї програми, а саме збільшення кола тих, хто потребує таку підтримку і зможе її отримати.

Нагадуємо:

З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

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Економічна правда