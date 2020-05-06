Держпідприємствам знизили розмір відрахувань до бюджету

За результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року, державні підприємства відраховуватимуть до державного бюджету 80% чистого прибутку, замість 90% як було раніше.

Відповідне рішення 6 травня було прийнято на засіданні Кабінету міністрів повідомляє Мінфін.

В той же час для ДП НАЕК "Енергоатом", ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" та ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відрахування частини чистого прибутку встановлено на рівні 30%.

"Завдяки цьому рішенню, суб’єкти господарювання державного сектору економіки отримають більше фінансових ресурсів для спрямування їх на розвиток виробництва.

Разом з тим, нові положення дозволять забезпечити виконання надходжень до державного бюджету в обсягах, визначених законом про державний бюджет на 2020 рік", - повідомляють у відомстві.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки 20 січня запропонувало зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2018 рік, становить 90%.

Кабмін із 1 січня 2019 року підвищив до 90% з 75% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні підприємства та їхні об'єднання.

26 квітня Кабінет міністрів затвердив норматив для виплат в бюджет частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій.

Так, "Укренерго" і "Укргідроенерго" перерахують у вигляді дивідендів 30% від прибутку, ПриватБанк - 75%, "Нафтогаз" - 95%. Інші державні банки будуть відраховувати дивіденди за базовим нормативом. Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк відрахують у бюджет 50% від прибутку.

Економічна правда