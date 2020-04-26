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Кабмін затвердив відсоток відрахувань до бюджету для держкомпаній

Неділя, 26 квітня 2020, 10:52
 

Кабінет міністрів затвердив норматив для виплат в бюджет частини прибутку підприємств, де держава має більше 50% акцій.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, базовий норматив становить 50% від прибутку, однак може бути встановлений на іншому рівні.

Так, "Укренерго" і "Укргідроенерго" перерахують у вигляді дивідендів 30% від прибутку, ПриватБанк - 75%, "Нафтогаз" - 95%.  Інші державні банки будуть відраховувати дивіденди за базовим нормативом. Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк відрахують у бюджет 50% від прибутку.

Нагадуємо:

Міністерство розвитку економіки 20 січня запропонувало зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2018 рік, становить 90%.

Кабмін із 1 січня 2019 року підвищив до 90% з 75% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні підприємства та їхні об'єднання.

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Кабмін

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