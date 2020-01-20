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Мінекономіки хоче зменшити відрахування держкомпаній в бюджет з 90% до 50% прибутку

Понеділок, 20 січня 2020, 12:05
 

Міністерство розвитку економіки пропонує зобов'язати підприємства з державною часткою спрямувати на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за 2019 рік, тоді як норматив, встановлений для розподілу прибутку за 2018 рік, становить 90%.

Про це повідомляється в проєкті урядової постанови на сайті міністерства, передає Інтерфакс-Україна.

Пропонується також у разі невиплати дивідендів до 1 липня 2020 року розривати контракт із керівниками таких держкомпаній.

Як зазначено в пояснювальній записці до документа, держбюджет на 2020 рік передбачає надходження від сплати дивідендів держкомпаніями 35,268 млрд грн.

Держкомпанії за підсумками 2019 року планують отримати загальний чистий прибуток 58,9 мрд грн, з яких у рахунок дивідендів за минулий рік "Нафтогаз" сплатив 8,5 млрд грн, зазначається в документі.

Нагадуємо, Кабмін із 1 січня 2019 року підвищив до 90% з 75% частку прибутку, яку мають перераховувати до бюджету державні підприємства та їхні об'єднання.

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Мінекономрозвитку держбюджет Нафтогаз

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