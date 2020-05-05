Відомий ексрегіонал претендує на посаду голови Держаудитслужби

Ексголова Львівської ОДА та почесний президент Укргазбанку Василь Горбаль подав декларацію на голову Державної аудиторської служби. Горбаль був нардепом Партії регіонів у 2007-2010 роках та очолював столичний штаб партії.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

Також Горбаль подавав декларацію на цю ж посаду 27-го квітня, проте тоді Кабмін назначив головою служби екс-заступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса. У відмові в участі в конкурсі Горбалю, за його словами, вказали на недостатній досвід

Горбаль з 1996 року по 2002-й працював заступником Голови правління, а потім Головою правління АБ "Інтергазбанк" (з 1997 року - "Укргазбанк").

З 2002 року - почесний Президент ВАТ "Укргазбанк".

2004-2010 - голова Київської міської організації Партії регіонів

Горбаль тричі обирався нардепом у 2002-2006 роках (самовисуванець, згодом став членом фракції Партії Регіонів), 2006 та 2007 (списком від Партії Регіонів двічі під тим самим номером 37).

У 2004 році керував Київським міським передвиборчим штабом кандидата на пост президента Віктора Януковича, в 2009-2010 рр. - голова публічної виборчої кампанії кандидата на пост президента Віктора Януковича в Києві.

З 2003 року по 2005-й, і з 2007-го - член Наглядової ради Нацбанку.

Квітень 2010 - грудень 2010 голова Львівської облдержадміністрації.

На таємному голосуванні, голосами 66 депутатів Львівської ОДА, Горбалю було висловлено недовіру, згодом Янукович звільнив його з посади .

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Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 29 квітня призначив екс-заступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби.

Економічна правда





