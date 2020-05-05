Мінфін залучив до держбюджету через облігації держпозики 10 мільярдів
Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 травня залучило до держбюджету 10,017 мільярда гривнь.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Мінфін запропонував інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3 місяці.
Середньозважена ставка дохідності за тримісячними внутрішніми облігаціями склала 11,26%.
Нагадуємо:
28 квітня Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень, і за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП залучив до бюджету 9,8 млрд грн.
Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони провели уперше за місяць.
31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua