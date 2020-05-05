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Мінфін залучив до держбюджету через облігації держпозики 10 мільярдів

Вівторок, 5 травня 2020, 16:50
 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 5 травня залучило до держбюджету 10,017 мільярда гривнь.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мінфін запропонував інвесторам номіновані в національній валюті цінні папери з терміном обігу 3 місяці.

Середньозважена ставка дохідності за тримісячними внутрішніми облігаціями склала 11,26%.

Нагадуємо:

28 квітня Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень, і за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП залучив до бюджету 9,8 млрд грн.

Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони провели уперше за місяць.

31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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