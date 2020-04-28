Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 10 мільярдів

Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень, за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 28 квітня залучивши до бюджету 9,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі папери з терміном обігу 3 місяці, а також - доларові облігації з терміном обігу 3 та 6 місяців.

За підсумками аукціону за гривневими облігаціями до бюджету залучили 5 377 млн грн, за номінованими в іноземній валюті - 4 455 млн грн.