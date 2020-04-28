Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики майже на 10 мільярдів
Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень, за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 28 квітня залучивши до бюджету 9,8 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.
Зазначається, що інвесторам запропонували гривневі папери з терміном обігу 3 місяці, а також - доларові облігації з терміном обігу 3 та 6 місяців.
За підсумками аукціону за гривневими облігаціями до бюджету залучили 5 377 млн грн, за номінованими в іноземній валюті - 4 455 млн грн.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів призначило на 28 квітня 3 аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики - аукціони провели уперше за місяць.
31 березня, 7, 14 та 21 квітня Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами не проводило аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Економічна правда
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