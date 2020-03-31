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Мінфін вдруге у березні не проводитиме аукціон з розміщення облігацій держпозики

Вівторок, 31 березня 2020, 11:43
 

Міністерство фінансів за результатами консультацій з первинними дилерами, повідомляє про те, що 31 березня не буде проводити аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомляє сайт відомства.

Повідомляється, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.

Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського та проголосувала з другої спроби за Сергія Марченко.

Раніше 10 березня , одразу після зміни на посаді міністра Оксани Маркарової на Ігоря Уманського, Мінфін також не проводив аукціони ОВДП.

Економічна правда

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ОВДП Мінфін

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