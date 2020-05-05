Курс гривні майже не змінився, НБУ викуповував надлишки валюти

4 травня спостерігалися низькі обсяги угод на міжбанку, гривня зміцнювалася, НБУ викупив до 20 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97.

За даними Finance.ua, на валютному ринку не спостерігалися великі обсяги угод, що є звичайною картиною для першого робочого дня будь-якого місяця.

Пропозиція була більшою, ніж попит, і курс поступово просідав до мети в 26,85-26,90 до кінця торгів. Вихід НБУ з інтервенцією з викупу долара по 26,95 гривні частково утримував його курс від падіння до цих рівнів. За підрахунками учасників торгів, регулятор придбав менше 20 млн доларів.

Офіційний курс гривні послабився на 1 копійку, встановившись на 5 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96.

Економічна правда