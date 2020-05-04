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Курс валют на 4 травня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 4 травня 2020, 12:10
 

4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,96 - 26,99 гривні;

Євро – 29,49 - 29,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,88 – 27,18 гривні. Євро купують по 29,02 гривні, продають по 29,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,04 - 27,12 гривні, євро - 29,25 - 29,37 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,29 гривні за євро (на 30 квітня - 29,24 гривні).

Економічна правда

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