Офіційний курс на 5 травня: гривня суттєво ослабла до євро
Понеділок, 4 травня 2020, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 травня на рівні 26,97 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,50 гривні за євро (на 4 травня - 29,29 гривні).
Нагадуємо:
4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.
4 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.
Економічна правда
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