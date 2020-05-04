Офіційний курс на 5 травня: гривня суттєво ослабла до євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 5 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,50 гривні за євро (на 4 травня - 29,29 гривні).

Нагадуємо:

4 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,94 - 26,97 гривні за долар.

4 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 4 травня на рівні 26,96 гривні за долар.

Економічна правда