Нацкомісія з тарифів звинувачує ДТЕК Ахметова у дестабілізації ринку електроенергії

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг звинувачує у ціновому провалі на ринку електроенергії "на добу наперед" компанію ДТЕК Рината Ахметова.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"В останні дні на біржовому сегменті ринку електроенергії (ринок "на добу наперед") спостерігаються безпрецедентні дії, що призводять до обвалу ціни електроенергії. Таке падіння ціни носить явно штучний характер, оскільки не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України.

НКРЕКП проаналізувала ситуацію і дійшла висновку, що такий ціновий провал на ринку був спричинений діями групи компаній ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед"", - йдеться у повідомленні.

Також у Нацкомісії повідомляють, про інформаційну кампанію щодо дискредитації дій відомства, які нібито призвели до обвалу ціни та кризи в енергетиці.

"Чітко простежується чорна піар-кампанія щодо окремих членів НКРЕКП, яка носить відверто замовний характер, а звинувачення, які висловлюють окремі політики та "експерти", є відвертим наклепом", - повідомляють у органі.

НКРЕКП винесе на наступне засідання проєкт рішення щодо визначення мінімальних цін на ринку "на добу наперед" на рівні 980 грн/МВт у денний період та 567 грн/МВт у нічний період. Повідомляється, що це допоможе стабілізувати цінову ситуацію на ринку, якщо окремі учасники будуть продовжувати розпочату кампанію. Раніше мінімальну ціни на ринку "на добу неперед" не обмежували.

Також НКРЕКП найближчим часом разом з Антимонопольним комітетом здійснить заходи реагування щодо дій учасників ринку.

Нагадуємо:

Компанія ДТЕК Рината Ахметова має "дорожню карту" по виведенню компанії з кризи через лобіювання інтересів у державних органах. Частина плану: обмеження імпорту електроенергії, преференції для "зеленої" енергетики - вже реалізована.

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Економічна правда