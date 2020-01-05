Держгеокадастр купив Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 900 тисяч

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила ТОВ "Кит-Т" легковий автомобіль за 899 тисяч гривень.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Фірма поставить Toyota Camry у комплектації Premium 2019 року випуску.

У автосалонах Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium можна придбати за 882 тис грн. У комплектації Comfort її продають за 655 тис грн.

На торгах конкурентами "Кит-Т" були ТОВ "Автосаміт ЛТД" Таріела Васадзе та ТОВ "Артмотор" Тетяни Акімової та Лариси Атапіної. Пропозиції обох фірм склали по 900 тис грн. Саме такою була очікувана вартість.

Меншу пропозицію у 895 тис грн. запропонувало ТОВ "Гранд Мотор" Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, але її було відхилено через відсутність частини документів тендерної пропозиції.

Офіційний дилер Toyota в Україні ТОВ "Кит-Т" з Миколаєва належить Геннадію Крашеніннікову та Андрію Туріці, який керує підприємством.

З початку грудня 2019 року Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру очолює Денис Башлик.