Держгеокадастр купив Toyota Camry у найдорожчій комплектації за 900 тисяч
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 23 грудна за результатами тендеру замовила ТОВ "Кит-Т" легковий автомобіль за 899 тисяч гривень.
Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".
Фірма поставить Toyota Camry у комплектації Premium 2019 року випуску.
У автосалонах Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium можна придбати за 882 тис грн. У комплектації Comfort її продають за 655 тис грн.
На торгах конкурентами "Кит-Т" були ТОВ "Автосаміт ЛТД" Таріела Васадзе та ТОВ "Артмотор" Тетяни Акімової та Лариси Атапіної. Пропозиції обох фірм склали по 900 тис грн. Саме такою була очікувана вартість.
Меншу пропозицію у 895 тис грн. запропонувало ТОВ "Гранд Мотор" Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, але її було відхилено через відсутність частини документів тендерної пропозиції.
Офіційний дилер Toyota в Україні ТОВ "Кит-Т" з Миколаєва належить Геннадію Крашеніннікову та Андрію Туріці, який керує підприємством.
З початку грудня 2019 року Держслужбу з питань геодезії, картографії та кадастру очолює Денис Башлик.
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