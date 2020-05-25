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Офіційний курс: гривня дешевшає

Понеділок, 25 травня 2020, 19:37
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 травня на рівні 26,87 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,31 гривні за євро (на 25 травня - 29,17 гривні).

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88 гривні за долар.

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда

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