Офіційний курс: гривня дешевшає

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 26 травня на рівні 26,87 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,31 гривні за євро (на 25 травня - 29,17 гривні).

Нагадуємо:

25 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88 гривні за долар.

25 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда