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В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків 

Понеділок, 25 травня 2020, 16:08
 

"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки  отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Чекаємо рішення",- пише Криклій.

Нагадуємо:

Раніше Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.

Напередодні він заявляв, що "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.

Економічна правда

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