В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків 

"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Чекаємо рішення",- пише Криклій.

Нагадуємо:

Раніше Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.

Напередодні він заявляв, що "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.

Економічна правда