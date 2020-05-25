В уряді розповіли, коли "Укрзалізниця" розпочне продаж квитків
Понеділок, 25 травня 2020, 16:08
"Укрзалізниця" зможе розпочати продаж квитків після отримання схвального рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
"Укрзалізниця" розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Чекаємо рішення",- пише Криклій.
Нагадуємо:
Раніше Криклій заявив, що залізничні квитки не будуть дорожчати.
Напередодні він заявляв, що "Укрзалізниця" готова до відновлення пасажирських перевезень з 1 червня.
Економічна правда
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