Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс валют: гривня трохи зміцнилася

Понеділок, 25 травня 2020, 09:00
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,17 гривні за євро (на 22 травня - 29,46 гривні).

Нагадуємо:

22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 22 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 22 травня 2020, 11:06
"Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні 22 травня 2020, 09:30
Нацбанк дозволяє послаблюватися курсу гривні 22 травня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!