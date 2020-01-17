Одеський стадіон "Чорноморець" знову не змогли продати на аукціоні

Аукціон з продажу одесього стадіону "Чорноморець" та прав вимоги за 40 кредитами юросіб 15 січня завершився безрезультатно через відсутність учасників.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що початкова ціна пулу активів становила 733,25 млн грн та за умовами голландської моделі аукціону знизилася упродовж торгів на 50% - до 366,63 млн грн.

"Однак, купити лот навіть за такою ціною бажаючих не виявилося", - підкреслили у Фонді.

Наступний аукціон відбудеться наприкінці січня - на початку лютого 2020 року на майданчику "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN), з метою залучити якомога більше учасників торгів, в тому числі іноземних інвесторів.

Нагадаємо:

Стартова ціна реалізації цього пулу активів - 733,25 млн грн, це в п'ять разів нижче початкової ціни (3,6 млрд грн).

Раніше ці активи неодноразово виставлялися на торги на ProZorro.Продажі і вже тричі через FFN, але ним так ніхто і не зацікавився, що призвело до зниження ціни, зазначили у Фонді.

У 2018 році аукціон із продажу центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі не відбувся через відсутність покупців. Тоді стадіон намагалися продати за 1,139 млрд грн.

У червні 2019 року стадіон "Чорноморець" знову виставили на продаж, але вже за 3,6 млрд грн.

Економічна правда