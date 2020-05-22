НБУ визначився з курсом гривні на вихідні
П'ятниця, 22 травня 2020, 19:41
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 травня на рівні 26,75 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,16 гривні за євро (на 22 травня - 29,46 гривні).
Нагадуємо:
22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.
22 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,90 гривні за долар.
Економічна правда
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