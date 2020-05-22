У Фірташа розповіли, коли виплатять заборгованість у 420 мільйонів Оператору ГТС

Заборгованість РГК перед Оператором ГТС в розмірі 420 млн буде погашена до початку опалювального сезону

Про це повідомив в інтерв`ю міжнародному агентству ICIS директор РГК Олег Никоноров.

Никоноров заявив, що вирівнювання тарифів на розподіл з 1 липня до економічно обґрунтованого рівня дозволить врегулювати проблему боргів перед Оператором ГТС.

"Оператору ГТС направлені графіки погашення заборгованості за надані послуги балансування в першій половині січня 2020 року", - сказав Олег Никоноров.

Зазначається, що на 1 травня заборгованість газорозподільних компаній під брендом РГК за послуги балансування становить 420 млн грн. Як відомо, НКРЕКП затвердила на 2020 рік двоетапну модель вирівнювання тарифів на розподіл газу.

У РГК повідомляють, що занижений рівень тарифів на перше півріччя дозволив пом`якшити фінансове навантаження на домогосподарства в зимові місяці. Однак його рівень покривав не більше 70% собівартості послуг з розподілу газу, що призвело до збитків газорозподільних компаній.

За січень-квітень 2020 року збитки газорозподільних компаній, що працюють під брендом РГК склали 1,2 млрд грн.

Другий етап діючої моделі - вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня почне діяти з 1 липня 2020 року. За словами Никонорова, це дозволить профінансувати поточну діяльність операторів ГРМ, розрахуватися по заборгованості перед Оператором ГТС і вивести компанію до рівня беззбитковості.

Нагадуємо:

За січень-квітень 2020 року учасники ринку природного газу в Україні накопичили майже 1,34 млрд грн боргу за за негативні небаланси перед Оператором ГТС.

Відділення Регіональної газової компанії "Харківгаз" заявляє, що Оператор ГТС незаконно приписує йому накопичені двома комунальними підприємствами Харківської області борги за газ у розмірі 13 мільйонів.

В прес-службі ОГТСУ повідомляли, що у січні 2020 року учасники ринку створили значні небаланси в системі – відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу та не компенсували їхню вартість. Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК.

Економічна правда