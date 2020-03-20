Облгаз Фірташа вважає, що Оператор ГТС незаконно приписує їм борги на 13 мільйонів

Відділення Регіональної газової компанії "Харківгаз" заявляє, що Оператор ГТС незаконно приписує йому накопичені двома комунальними підприємствами Харківської області борги за газ у розмірі 13 мільйонів.

Про це повідомляє прес-служба РГК, яка об'єднує облгази, що належать олігарху Дмитру Фірташу.

Повідомляється, що в березні 2020 року АТ "Харківгаз" отримав від ТОВ "Оператора ГТС" реєстр на відключення двох комунальних підприємств Харківської області.

У РГК заявляють, що "Оператор ГТС" ігнорує факт, що ці підприємства є захищеними споживачами, які постачають теплом і гарячою водою близько 200 тис осіб в п'яти районах Харківської області.

"Оператор газорозподільної мережі "Харківгаз" не є постачальником газу і відповідає виключно за його доставку споживачам Харківської області. Постачальником газу для підприємств теплокомуненерго на всій території України, відповідно до постанови Кабінету міністрів №867, на період до 20 травня 2020 року є НАК "Нафтогаз України", - повідомляють в РГК.

РГК повідомляє, що з січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" ухиляється від оформлення поставок газу для харківського КП "Обласний інформаційно-технічний центр". А з березня 2020 року "Нафтотгаз" призупинив оформлення документів на поставку газу для ще одного КП області "Теплові мережі Рогачевского сільради".

На думку компанії такі дії порушують закони України, що підтвердив Господарський суд Харківської області, рішенням якого від 3 лютого 2020 року введено заборону на обмеження газопостачання для КП "Обласний інформаційно-технічний центр".

У зв'язку з ситуацією, що склалася РГК звернулася до центральних органів влади зобов'язати Оператора ГТС і НАК "Нафтогаз України" виконувати свої зобов'язання.

Нагадуємо:

В прес-службі ОГТСУ повідомляли, що у січні 2020 року учасники ринку створили значні небаланси в системі – відібрали з ГТС 93,8 млн куб. м природного газу та не компенсували їхню вартість. Це спровокувало виникнення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 579,6 млн грн, 70% якого накопичили облгази Групи РГК.

Економічна правда