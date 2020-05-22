У квітні промислове виробництво прискорило падіння до 16,2% — Держстат

У квітні індекс промислової продукції знизився на 16,2% у порівнянні з квітнем-2019-го. У березні падіння становило 7,7%, у лютому- 1,5%, у січні - 5,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні–квітні 2020р. порівняно із січнем–квітнем 2019р. індекс промислової продукції скоротився на 7,9% у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6%, переробній – на 8,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8%.

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Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда