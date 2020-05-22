З початку року за "зеленим тарифом" держава виплатила майже 6 мільярдів, ще винна - 13 мільярдів
На 22 травня ДП Гарантований покупець сплатив по "зеленому тарифу" понад 5,7 млрд грн. Підприємство повністю розрахувалось тільки за січень і лютий через борги з боку "Укренерго" (13,3 млрд грн)
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
З початку року ДП "Гарантований покупець" придбало у виробників електроенергії за "зеленим" тарифом близько 3470 МВт•год електроенергії.
Повідомляється, що "Укренерго" (основне джерело коштів для виконання зобов’язань перед виробниками) порушує порядок оплати послуг Гарантованого покупця з початку 2020 року. Компанія не здійснила жодного платежу на користь держпідприємства за послуги, надані у квітні та травні. Загальний борг НЕК "Укренерго" наразі складає 13,3 млрд грн, з яких:
- 0,4 млрд грн – за січень;
- 2,6 млрд грн – за лютий;
- 3,0 млрд грн – за березень;
- 5,9 млрд грн – за квітень;
- 1,4 млрд грн – за травень.
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Нагадуємо:
Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.
Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.
Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.
Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.
Економічна правда
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