Зеленський анонсував нову кредитну програму для ремонту доріг

дмитро ларін

Для ремонтів і будівництва доріг місцевого значення обласні державні адміністрації отримають можливість залучати додаткове фінансування під місцеві гарантії.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив в ході селекторної наради з будівництва доріг місцевого значення, передає пресслужба Офісу президента.

За словами Зеленського, механізм залучення цих коштів було напрацьовано в спільному проєкті Офісу президента, уряду і "Укравтодору", а відповідні законопроєкти для залучення додаткового фінансування на оновлення місцевих доріг вже зареєстровані у Верховній Раді.

Зеленський зазначив, що тісна співпраця уряду, парламенту, Нацбанку і місцевої влади допоможе ефективному оновленню доріг.

"Сьогодні надзвичайно важливо зробити кредитну ставку нижчою і фіксованою, тому що ніхто не зацікавлений брати кредити, якщо висока плаваюча ставка", - сказав президент.

У свою чергу учасники наради доповіли, що в середньому області використали на оновлення місцевих доріг 30% доведених асигнувань з початку року. Однак в окремих регіонах цей показник не перевищує 5-10% через неготовність проєктно-кошторисної документації на об'єкти ремонту, заплановані в 2020 році.

Зеленський закликав прискорити реалізацію проєктів, на які держава вже направила гроші. Також президент закликав кожну область надати програми оновлення всіх місцевих доріг в своїх регіонах.

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Нагадуємо:

"Укрексімбанк" надав перший транш фінансування "Укравтодору" на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн зі ставкою 10,5%. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

Економічна правда