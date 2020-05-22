Нацбанк дозволяє послаблюватися курсу гривні

21 травня на валютних торгах гривня демонструвала девальваційний тренд.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69.

За даними Finance.ua, НБУ не втручався в хід торгів, вважаючи за краще дати міжбанку самому знаходити рівноважний курс.

Офіційний курс гривні до долара послабився на 18 копійок, встановившись на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74.

Економічна правда