У ДТЕК Ахметова кажуть, що борються за рівні права для всіх учасників ринку

У компанії ДТЕК Ріната Ахметова заявили, що компанія завжди "відстоюватиме ринкові і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначимо, що цю позицію Економічній правді ДТЕК надіслав як реакцію на статтю: Дорогий Рінат Леонідович: як Ахметов переписує правила енергоринку.

"У відповідь на дедалі частіші спроби звинуватити компанію ДТЕК у діях, спрямованих на односторонню зміну ринкових умов, компанія заявляє:

Системне адміністративне втручання в роботу ринку, що розпочалося у вересні 2019 року, негативно вплинуло на енергетичну галузь.

Штучні обмеження виробників електроенергії, ручне регулювання і втручання в роботу енергоринку, відсутність реагування на маніпуляції, що системно спотворювали ринкову конкуренцію, - все це призвело до наймасштабнішої кризи в енергетиці за всю історію незалежної України", - йдеться у прес-релізі.

"Прагнення вивести українську енергетику з кризи – це не боротьба за кращі умови для окремих гравців ринку, це боротьба за європейське майбутнє Україну, її енергетичну безпеку та незалежність.

У ДТЕК зібрана найкраща галузева експертиза в Україні, і компанія завжди відкрито транслювала свою позицію та бачення шляхів вирішення системних проблем галузі", - заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомила, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова має "дорожню карту" по виведенню компанії з кризи через лобіювання інтересів у державних органах. Частина плану: обмеження імпорту електроенергії, преференції для "зеленої" енергетики - вже реалізована.

Читайте детальніше: Дорогий Рінат Леонідович: як Ахметов переписує правила енергоринку

У квітні 2015-го журналіст Мустафа Найєм публікував детальний опис усіх заходів, які планує реалізувати менеджмент компаній Ахметова у найближчі місяці. Цей документ розробили директори ДТЕК під керівництвом гендиректора компанії Максима Тимченка.

Внутрішня назва документа – "Крепость". Він складається з 4 модулів, які описують стратегію з захисту інтересів ДТЕК і тактичні кроки на січень-травень.

Економічна правда