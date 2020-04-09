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Уряд запровадив 65% мито на вугілля з РФ з винятком для ряду марок 

Четвер, 9 квітня 2020, 12:25
 

Кабінет міністрів з 15 квітня запроваджує 65% мито на імпорт вугілля вугілля з РФ з винятками для деяких марок.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміна.

Мито не буде впроваджуватися для: антрацитового вугілля, бітумінозного та коксівного для металургійної промисловості, вугілля марки Пісне для виробників електро- та теплоенергії.

Нагадуємо:

НКРЕКП на засіданні 8 квітня прийняла постанову про дії учасників ринку електроенергії у період карантину, якою, зокрема, повністю заборонила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

Економічна правда

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мито вугілля

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