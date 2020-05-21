"Укроборонпром" хоче співпрацювати з бізнесом у сфері безпілотників 

"Укроборонпром" шукає механізми співпраці з приватними виробниками озброєння, зокрема, щодо розвитку авіаційних та наземних безпілотних апаратів оборонного та подвійного призначення.

Про це заявила заступниця гендиректора концерну з іновацій Надія Васильєва

За словами Васильєвої, співпрацю державного концерну та приватного сектору вирішили обговорювати саме на прикладі безпілотних апаратів, оскільки вже розроблено велику кількість легких розвідувальних та моніторингових комплексів, але наразі на українському ринки немає бойових машин, поставлених на озброєння.

"За останні 2 місяця ми суттєво просунулися у розробці продуктової стратегії інноваційних продуктів Укроборонпрому і ми відкриті до співпраці з приватним сектором щодо нових розробок", – заявила Васильєва.

Основні очікування приватного сектору від Укроборонпрому стосуються загального проектного менеджменту для проведення фінального продукта через всі складні бюрократичні процеси системи постановки на озброєння, а також спільної розробки апаратів, створення їх бойової частини та підготовки до серійного виробництва, що передбачає значні витрати.

У свою чергу представники Генерального штабу ЗСУ пояснили що ключовою причиною неприйняття вже виготовлених машин є брак їх випробувань в реальних бойових РЕБ умовах на полігонах.

Нагадуємо:

Закони, які дозволять запустити процес корпоратизації підприємств-учасників та концерну "Укроборонпром" можуть бути ухвалені протягом наступних кількох місяців.

У РНБО заявляють, що плани щодо реформування "Укроборонпрому" мають бути суттєво доопрацьовані, також потрібно провести аналіз діяльності кожного підприємства держконцерну.

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Економічна правда