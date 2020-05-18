Плани по реформації "Укроборонпрому" потрібно доопрацювати – РНБО

Плани щодо реформування "Укроборонпрому" мають бути суттєво доопрацьовані, також потрібно провести аналіз діяльності кожного підприємства держконцерну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з керівництвом "Укроборонпрому", передає прес-служба відомства.

"Плани щодо реформування ДК "Укроборонпром" мають бути суттєво доопрацьовані з урахуванням потреб Збройних Сил України у контексті функціонування оборонно-промислового комплексу, сучасних світових тенденцій розвитку озброєння та техніки і міжнародної кооперації", - заявив Данілов.

Він привітав ініціативу реформування "Укроборонпрому", але наголосив, що основну модерацію цього процесу має виконувати Кабмін. якому підпорядкований концерн.

Також секретар РНБО заявив про необхідність проведення всебічного аналізу діяльності кожного підприємства ДК "Укроборонпром", щоб визначити його потенціал для забезпечення потреб ЗСУ і конкурентоспроможність на світовому ринку озброєнь та військової техніки.

"Необхідно оцінити потенціал та перспективи кожного підприємства концерну. Потрібно визначити, хто може бути їх стратегічними партнерами, зважаючи на ситуацію, що склалася на світовому ринку озброєнь та військової техніки", - додав Данілов.

За його словами, усі кроки у напрямку реформування ОПК мають бути "максимально публічними".

Нагадаємо:

У результаті реформи держконцерну "Укроборонпром" планують створити 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а сам "Укроборонпром" ліквідувати.

Економічна правда