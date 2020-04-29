В АМКУ подали заяву про змову двох найбільших підрядників Укравтодору останніх років

"Автомагістраль-південь" та група компаній "RDS" вчинили порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосується спотворення результатів понад 40 тендерів сумарною вартістю майже 5 млрд грн.

Відповідну заяву з доказами 29 квітня подали в Антимонопольний комітет засновники платформи "Ліга антитрасту" - ГО "Рада захисту конкуренції та споживачів".

Експерти "Ліги антитрасту" встановили, що більш ніж в 40 процедурах "Автомагістраль-Південь" і "Ростдорстрой" взагалі не конкурували між собою на аукціоні та не знижували ціну ні на копійку. Компанії отримували банківські гарантії в один день і в одному банку, завантажували і змінювали в

"Прозорро" свої документи в один час, про що свідчать метадані документів.

Крім цього, "конкуренти" мають сталі господарські стосунки.

Наприклад, в тендері по ремонту ділянки траси Канів-Чигирин "Автомагістраль-Південь" виграла у "Ростдорстрою" аукціон вартістю 32 млн грн, а потім на виконання робіт найняла пов’язану з "Ростдорстроєм" фірму "СК Автострой" на виконання 99% робіт по цій ділянці.

В тендері на реконструкцію Бортницької станції аерації ще одна пов’язана з "Ростдорстроєм" компанія "Київшляхбуд" завантажила в систему "Прозорро" свій гарантійний лист. Але в тексті листа було вказано про гарантії від імені "Автомагістралі-Південь".

"Ми впевнені, що нами зібрані достатні та переконливі докази для відкриття Комітетом справи, початку розслідування та накладення штрафу у розмірі до 10% від річного обороту порушників.

І наголошуємо – розслідування АМКУ жодним чином не впливає на виконання будівельних підрядів вказаними фірмами", - повідомила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська (держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр).

Нагадуємо:

Раніше "Ліга антитрасту" подала до Антимонопольний комітет заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

Економічна правда



